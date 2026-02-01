Attualità

Boxe 'da record', perde il parrucchino per un pugno ma vince il match

Volano i pugni e vola anche il parrucchino. Il match di pesi massimi tra Jarrell 'Big Baby' Miller e Kingsley Ibeh al Madison Square Garden rischia di passare alla storia – più o meno – per un episodio mai visto sul ring. Miller, vincitore ai punti con verdetto non unanime, ha superato un momento a dir poco complicato nel secondo round. Ibeh ha piazzato un violento montante scuotendo la testa dell'avversario e, tra la sorpresa di pubblico e telespettatori, ha fatto volare il parrucchino di Miller. 'Big Baby' non si è scomposto più di tanto. Al termine della seconda ripresa, si è tolto il toupee e l'ha lanciato verso gli spettatori. A raccoglierlo, curiosamente, è stato Fabio Wardley, campione dei pesi massimi Wbo.  Finita qui? No, anzi. La serata surreale si è chiusa con la spiegazione di Miller. "Ho messo il parrucchino due giorni fa, quando ho perso i capelli dopo aver usato per sbaglio ammoniaca al posto dello shampoo… Sono un comico, bisogna prendersi in giro", ha detto. Passa in secondo piano la vittoria ottenuta al ritorno sul ring dopo un anno e mezzo di assenza: Miller non combatteva dall'agosto 2024 e ora ha un record di 27 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. 
