Box office, Wonka domina gli incassi

(Adnkronos) – Wonka vince il weekend al box office. Per distacco: 3.116.832 euro in quattro giorni, dal 14 al 17 dicembre, e media copia di 6.148 euro per il film di Paul King con Timothée Chalamet, che si presenta quale gran favorito delle feste di Natale, come sottolinea il sito specializzato cinematografo.it. Seconda piazza non esaltante per Santocielo di Francesco Amato, con Ficarra e Picone: 1.274.118 euro con 2.493 euro per schermo. Sul terzo gradino del podio un’altra new entry, Ferrari di Michael Mann con Adam Driver, che realizza nel lungo fine settimana 823.776 euro, mentre al debutto Adagio di Stefano Sollima non va oltre la quinta posizione, facendo interrogare sulla presenza di uno star-system nel nostro Paese, giacché la triade Favino-Mastandrea-Servillo vale appena 382.678 euro. Nella Top10 Cinetel degli incassi da rilevare la quarta piazza di C’è ancora domani, con 610.628 euro parziali e 30.591.971 totali, e l’ottima tenuta, al nono posto con 615.027 euro complessivi, de La chimera di Alice Rohrwacher. Rispetto all’analogo weekend del 2022, l’incasso di 7.838.903 euro contro 10.044.957 euro equivale a una flessione del 21,9%: allora guidava Avatar – La via dell’acqua con 8,5 milioni di euro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Dicembre 2023