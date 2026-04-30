Box office, esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’

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Esordio boom nelle sale italiane per 'Il Diavolo Veste Prada 2', che nel primo giorno di programmazione ha totalizzato 2.707.615 euro al botteghino, con 341.356 presenze, risultando di gran lunga il titolo più visto della giornata di mercoledì. Per rendere l'idea, al secondo posto negli incassi di ieri si è piazzato 'Michael' con 582.408 euro e 82.032 presenze (portando a 8.741.317 euro gli incassi totali del biopic su Jacko, uscito il 22 aprile) e al terzo 'Lee Cronin – La Mummia' con 22.987 euro e 3.476 presenze. Quarta posizione per 'Super Mario Galaxy – Il film' con 20.472 euro e 3.194 presenze (e un incasso totale dall'uscita del primo aprile di 13.635.196 euro). Gli unici due titoli italiani nella top ten di ieri sono, al settimo posto, 'Domani interrogo' con 8.720 euro (372.561 euro totali dal 19 febbraio) e, al nono posto, la versione restaurata in 4K di 'Un sacco bello' con 5.575 euro (e un totale di 38.145 euro nei tre giorni dell'uscita evento).

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Pubblicato il 30 Aprile 2026