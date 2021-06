Sabato 3 e 17 luglio, ArcheoLogica s.r.l. con AVL e la compagnia Teatro della Polvere porta in scena “Bovino: il borgo si racconta” finanziato da Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della ‘Programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia’ – Fondo speciale per Cultura e Patrimonio Culturale (L.R. 40/2016) art. 15 comma 3. Investiamo nel vostro futuro. Partner del progetto l’app RaminGo.Il progetto vuole valorizzare il ricco patrimonio storico-archeologico del borgo di Bovino, protagonista di una storia millenaria che abbraccia l’età preistorica, romana, medievale e moderna, con un approccio coinvolgente e innovativo, che unisce ricerca storica, teatro e tecnica dell’edutainment, una forma di intrattenimento che nasce con lo scopo di educare e allo stesso tempo divertire.Attraverso un percorso di visita teatralizzata nelle vie del borgo, curata dalla compagnia Teatro della Polvere, sarà raccontata la storia di Bovino, puntando l’attenzione su eventi, luoghi, momenti storici e personaggi significativi, unito a effetti sonori e visivi. Al termine delle visite guidate, in piazza Cattedrale, sarà allestito uno spettacolo di luci e immagini in realtà aumentata con la tecnica del videomapping, realizzato da AVL e Michele Tocci aka Vj Attitude che si è occupato anche della motion graphic.Un itinerario culturale immersivo ed emozionale, dunque, in cui i partecipanti avranno modo di incontrare personaggi storici o immaginari, ascoltare racconti, visitare luoghi, assistere a videoproiezioni, finalizzati all’esaltazione del contesto storico-architettonico del borgo antico di Bovino. Teatro del racconto storico saranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia di Bovino: il Museo Civico “C.G.Nicastro”, che sorprende i visitatori per la sua ricchezza di reperti di notevole valore archeologico, dalle stele antropomorfe del III millennio a. C., alle ceramiche daunie e al coppo inscritto, dalle epigrafi e mosaici geometrici, agli arredi scultorei medievali. Qui i visitatori saranno accolti dall’illustre padrone di casa, Carlo Gaetano Nicastro, grande intellettuale e uomo di cultura, Ispettore onorario della Soprintendenza e autore delle prime indagini e studi sul territorio, accompagnato da un misterioso personaggio. La scena si sposterà poi presso la Cattedrale, in stile romanico pugliese, con chiari elementi bizantini, dove incontreremo l’architetto Zano.Ultima tappa, l’imponente Castello Ducale, sorto sull’antica rocca romana, poi baluardo difensivo di bizantini e longobardi, normanni, svevi e angioini; sede politica e culturale dei Duchi Guevara, ospitò illustri personaggi, come Torquato Tasso e Giovan Battista Marino, papa Benedetto XII e Maria Teresa d’Austria. Al castello, che domina il “Vallo di Bovino”, teatro del brigantaggio post unitario, incontreremo l’affascinante combattente Vincenzo Fesce, morto per i propri ideali.

