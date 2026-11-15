Bove: “Ritorno in campo? Non avevo scelta. E a Cobolli dico ‘daje’ per le Finals”

(Adnkronos) – “Rivedersi nello schermo fa un po’ strano. È stato bello e divertente, ma ora mi porto dietro anche l’impatto di 130 ore di girato che si sono trasformate in 90 minuti più recupero”. Ecco, per Edoardo Bove, quel recupero è la parte più importante della storia. Da domani, lunedì 16 novembre, il centrocampista del Watford debutterà nelle sale per l’uscita di ‘In un battito’. Il documentario che racconta i mesi successivi a quel drammatico 1° dicembre 2024 quando, durante Fiorentina-Inter, si era accasciato a terra all’improvviso. Per un arresto cardiaco. “Tutto ciò che ho visto dietro e davanti alla macchina – ha raccontato all’Adnkronos – mi ha affascinato e ammetto che un po’ ha alterato il mio modo di vedere i film”.

Qual è il motivo maggiore che l’ha spinta a raccontare la sua storia?



“Volevo restituire la narrazione di un percorso interiore, fatto di cadute e salite, di accelerazioni e frenate, con tutta l’altalena di emozioni che le incertezze comportano. Alla fine quello che mi interessa è che il pubblico, soprattutto fra i giovani, possa pensare che abbiamo il diritto e il dovere di farci aiutare, di affrontare i traumi, di farlo anche con il supporto dei diversi professionisti. Poi, non nascondo che questa avventura sia servita anche a colmare un vuoto. E a darmi uno scopo, prima di riconquistare il campo”.

Il docufilm è stato inserito anche nel progetto 01cinemascuola, per gli studenti. In che modo la sua storia può essere utile ai giovani?



“Nel mostrare che esiste la possibilità di andare avanti anche quando la traiettoria della vita non è come l’avevamo immaginata. Spero anche che possa scaturire da qui un momento di riflessione sull’importanza del primo soccorso e sulla formazione. In questo senso, mi auguro che, con il nuovo anno, la legge che porta il mio nome possa essere votata e vedere la luce. Così si passerebbe da 15mila formati in Italia a circa 100mila, perchè gli interventi principali sono previsti proprio nelle scuole. Sarebbe un inizio, non vedo l’ora”.

Quali immagini le tornano in mente ripensando a quel primo dicembre 2024?



“Non ho ricordi di quei minuti, ho avvertito un lieve giramento alla testa, ma mi sono risvegliato in ospedale. Proprio per questo, ho dovuto lavorare con uno psicoterapeuta anche per affrontare il trauma. In qualche modo ho dovuto riviverlo per superarlo”.

Il 10 dicembre 2024 le è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che dovrà portare per tutta la vita. Quando ha deciso di voler tornare in campo?



“In realtà non l’ho deciso. Non avevo semplicemente altra scelta, perché dentro di me ho pensato che sarebbe prevalso il rimorso per non averlo fatto. O, quantomeno, per non averci provato. Il mio rientro è avvenuto dopo gli esiti di controlli approfonditi. Il fatto che in Inghilterra si possa giocare con il defibrillatore non significa in nessun modo che questo non avvenga in maniera sicura”.

Con il Watford ha cominciato una nuova vita calcistica. Com’è stato tornare a dare calci a un pallone?



“Mi sono sentito accolto nel migliore dei modi, mi sono sentito al sicuro per le attenzioni ricevute anche dal punto di vista sanitario. Poi, sognavo di segnare un gol in rovesciata e ne è arrivato uno su ribattuta, da mediano”. E se la ride. “Io pretendo tanto da me stesso, ma quel giorno mi sono detto ‘Edo, va bene così’ “.

Chi le è stato più vicino nei mesi di lontananza dal campo?



“Sono stato travolto dall’affetto degli amici, dei miei cari, della comunità calcistica in generale. E della gente per strada. Ci sono stati momenti in cui ho avuto anche necessità di isolarmi, ma farlo quando sappiamo che possiamo contare sull’amore delle persone è più semplice. Oggi sono grato per quello che ho ricevuto”.

È un discorso di regolamento, ma spera in una modifica per tornare a giocare in Italia e chiudere un giorno il cerchio?



“Ci tengo a chiarire una cosa. Io speravo prima o poi di vivere un’esperienza all’estero, magari proprio a Londra. E oggi sono felice di ciò che il destino mi ha riservato. È chiaro poi che con un orecchio ascolto sempre quello che succede in Italia e, se un domani ci fossero le condizioni per tornare a giocare, non nascondo che farei una valutazione. Magari succederà tra qualche anno, adesso però voglio godermi questo momento in Inghilterra”.

Tra i suoi migliori amici c’è Flavio Cobolli, che domani esordirà alle Atp Finals. Vi siete sentiti?



“A Flavio dico ‘Daje noi’. Non devo aggiungere altro”.

Giocavate a calcio insieme, nelle giovanili della Roma. Cosa ricorda di quel periodo?



“È sempre stato un vincente, la nostra amicizia è davvero genuina. Nell’anno in cui sono stato fermo, ma anche nei mesi successivi, ho provato perfino un po’ di pudore a entrare nel suo angolo, a vivere i suoi eventi con il team e la sua famiglia. Flavio però ha reso tutto naturale e non finirò mai di ringraziarlo”.

Oggi è uno dei maestri del tennis mondiale. Meglio che abbia scelto questa strada?



“Sì (sorride). Anche se con la pallina palleggia meglio di me”.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026