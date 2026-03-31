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Bosnia-Italia: fallo di mano di Dzeko sul gol del pari, poi gli azzurri reclamano un’espulsione. Cos’è successo

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(Adnkronos) – Il sogno dell'Italia sfuma a un passo dal traguardo. A una manciata di minuti dalla fine della finale playoff per il Mondiale, la Bosnia trova il gol dell'1-1 con Tabakovich e rimette la sfida in parità. Dopo un grande secondo tempo di concentrazione e resistanza (con diverse occasioni del raddoppio sprecate), gli Azzurri sono costretti così ai tempi supplementari per sperare ancora nella qualificazione alla Coppa del Mondo. La rete bosniaca però fa discutere per un tocco di braccio di Dzeko nell'azione del gol. Un tocco evidente, non visto e nemmeno sanzionato dall'arbitro Turpin e che ha fatto esplodere la panchina di Gattuso. Un episodio pesantissimo in ottica qualificazione.   Poco dopo, al minuto 102, un altro episodio scatena le proteste della panchina dell'Italia: Muharemovic atterra Palestra lanciato a rete, ma Turpin estrae solo un giallo. Gattuso e i suoi reclamano l'espulsione, l'arbitro però non viene nemmeno richiamato al Var. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Marzo 2026

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