Durante il giorno il tronco degli alberi si contrae di qualche micrometro per effetto dell’acqua ceduta dalle foglie, per poi tornare a dilatarsi nelle ore notturne, quando la pianta recupera parte delle riserve idriche. Anche attraverso queste impercettibili variazioni è possibile studiare il comportamento delle foreste sottoposte a periodi di siccità. Tra i primi siti coinvolti nella ricerca figura il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata, inserito nel progetto #RigeneraBoschi, promosso da Sorgenia e coordinato dal professor Giorgio Vacchiano dell’Università degli Studi di Milano, i cui risultati del secondo anno di monitoraggio sono stati illustrati martedì 24 novembre nel capoluogo lombardo. Da settembre 2024 alcune querce dell’Incoronata sono dotate dei Tree Talker, sensori basati su tecnologia IoT che rilevano in tempo reale i parametri vitali della pianta, cioè l’accrescimento del diametro, il flusso della linfa, l’attività fotosintetica della chioma e la stabilità. In ciascun sito vengono messe a confronto due aree, una lasciata alla libera evoluzione e l’altra sottoposta a gestione sostenibile. Nei siti attivi, da circa due anni si contano fino a 15.000 ore di monitoraggio per ogni area.

Con temperature estive medie vicine ai 33 gradi, l’Incoronata è il bosco più caldo della rete e per questo un punto di osservazione privilegiato per capire come le foreste mediterranee reagiscono al cambiamento climatico. Tanto più in Puglia, dove i boschi occupano appena il 6% del territorio.

“Quello che emerge dallo studio è che ogni bosco reagisce alla siccità a modo suo e va gestito tenendo conto delle sue caratteristiche – sottolinea l’assessora all’Ambiente del Comune di Foggia Lucia Aprile –. Un Comune che ha la responsabilità di un’area protetta ha bisogno di misurazioni precise e continue per decidere quali interventi fare. Ringraziamo l’Università degli Studi di Milano e Sorgenia per aver scelto Foggia. Andremo avanti su questa strada, tenendo insieme ricerca, tutela e partecipazione dei cittadini”.

Il progetto, patrocinato dai Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, è stato esteso fino al 2028 e la sua rete comprende ora otto siti. Il Comune di Foggia ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e Sorgenia, che inserisce la città e il suo Parco nella ricerca forestale nazionale di alto livello.

“Il Bosco Incoronata è diventato un modello di gestione conosciuto e apprezzato in tutta Italia, e negli ultimi anni il suo prestigio è cresciuto – afferma Francesco Strippoli, consigliere comunale delegato alla valorizzazione del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata -. Ne è prova la partecipazione alla rete di #RigeneraBoschi insieme a realtà come il Parco del Pollino. E ne è prova la prevenzione degli incendi. Abbiamo giocato d’anticipo, con la sorveglianza e la cura del bosco, evitando quello che in tanti boschi italiani ha distrutto migliaia di ettari. Oggi portiamo avanti in parallelo monitoraggio scientifico, prevenzione, tutela e valorizzazione, e grazie a un finanziamento PNRR è partito anche il monitoraggio acustico della fauna, utile a conoscere sempre meglio chi popola il bosco. Un bosco però si protegge anche facendolo vivere. È successo con il concerto per i vent’anni del Parco e succederà presto con “Bosco, Respiro, Equilibrio“, giornate gratuite di yoga e forest bathing organizzate insieme al Festival della Scienza di Foggia. Vogliamo che i foggiani vivano il loro bosco, rispettandone regole e ritmi”.



Pubblicato il 27 Novembre 2026