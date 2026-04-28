Bosch accelera in Cina: guida autonoma Livello 3

(Adnkronos) – La Cina si conferma il baricentro dell’innovazione automobilistica globale e, in questo scenario, Bosch consolida il proprio ruolo con numeri e tecnologia. Nel 2025 il settore Bosch Mobility ha registrato una crescita del 4,9%, raggiungendo 122,3 miliardi di yuan. Un risultato che non è solo economico, ma anche strategico: oltre metà delle vendite arriva da costruttori locali, segnale di una presenza ormai strutturale in un mercato che corre più veloce degli altri. Il punto centrale non è però il fatturato, ma la direzione tecnologica. Bosch sta spingendo con decisione sulla guida autonoma, con particolare attenzione al passaggio dal Livello 2 al Livello 3, già in fase di test su strada a Wuxi. Qui cambia il paradigma: il conducente non è più costantemente coinvolto, perché in specifiche condizioni la responsabilità passa al veicolo. Un salto che ridefinisce il rapporto tra uomo e macchina, soprattutto su autostrade e tangenziali. Il sistema sviluppato dall’azienda tedesca integra sensori, software e intelligenza artificiale in un’architettura ridondante. Può operare fino a 120 km/h, gestire cambi di corsia e adattarsi a condizioni di visibilità variabili. Non si tratta di un semplice assistente evoluto, ma di una piattaforma che punta a restituire tempo al guidatore. Accanto alla guida autonoma, Bosch lavora su tecnologie chiave come brake-by-wire e steer-by-wire, fondamentali per i veicoli definiti dal software. L’eliminazione dei collegamenti meccanici tradizionali apre a nuove possibilità in termini di precisione, sicurezza e personalizzazione della dinamica di guida. Interessante anche l’evoluzione nel campo dell’elettrificazione. Bosch ha già superato i 25 milioni di componenti prodotti per veicoli elettrici e continua a ottimizzare efficienza e prestazioni. L’introduzione di sistemi integrati come l’e-axle 6-in-1 va nella direzione di una maggiore compattezza e riduzione dei costi, elementi decisivi per la diffusione su larga scala. In un contesto competitivo come quello cinese, Bosch dimostra di sapersi muovere con rapidità e visione. Non solo come fornitore, ma come partner tecnologico capace di incidere sull’evoluzione dell’intero settore.

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Pubblicato il 28 Aprile 2026