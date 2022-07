Boscaglia: “Sono qui per vincere, non per sostituire Zeman”

Il Foggia riparte e grazie al suo presidente ha deciso di ripartire dal tecnico Roberto Boscaglia e diesse Belviso. Ieri pomeriggio dalla sala stampa dello “Zac” è stato presentato Boscaglia che si è presentato con affermazioni ad effetto e senza nascondersi perché il tecnico siciliano ha asserito di non giocare per divertirsi (e forse neanche più di tanto una frecciata al suo predecessore, ma per vincere) ma con un ico obiettivo quello di vincere. Non sapremo e potremo saperlo subito se i Satanelli saranno in grado di poter competere per vincere il campionato, però almeno a parole non si stanno nascondendo. Il presidente Canonico ha aperto le danze, come riportato anche dal video integrale del Calcio Foggia: “Accanto a me ho Belviso e Boscaglia due persone a cui sto dando massima fiducia. Ho voluto fortemente Boscaglia per fare un campionato competitivo. Vogliamo fare un grande campionato e portare giocatori di peso. Il mister mi ha detto di pensare gara su gara ma servirà tempo e lavoro poi il campo dirà la sua”. Immediatamente dopo ha preso parola Boscaglia: “Sono felice di intraprendere questo viaggio che spero possa essere gratificante e portare soddisfazione a tutti. Vogliamo onorare la maglia e lavoreremo sodo. Sarà il campo il nostro giudice ma daremo il 100% ogni giorno. Sono stato convinto a venire qui dal Presidente che mi ha voluto ma anche dalla piazza che mi stimola tanto e i tifosi che sono focosi. A Foggia si possono raggiungere obiettivi importanti. Bisogna far divertire la gente facendola identificare nella squadra. Voglio fare un percorso bello e farmi conoscere come persona e conoscere le persone e i vostri colori con le tradizioni. Non sono venuto a sostituire Zeman perché ho 700 partite e ho vinto campionati. Rispetto Zeman perché è un personaggio importante ma devo fare il mio percorso senza pensare a Zeman e non mi pesa questa cosa anzi se pesa a voi è un problema vostro. Alla città di Foggia fanno una brutta pubblicità. Voglio vedere con i miei occhi mi interessa poco quello che dice la gente perché penso con la mia testa. Dobbiamo costruire la squadra perché mancano dei giocatori. Voglio una squadra intensa che giochi un bel calcio. Mi sta a cuore far divertire la gente e che i calciatori escano dal campo tra gli applausi sempre avendo dato tutto. Curcio non è un trequartista ma deve giocare con un attaccante affianco. Abbiamo un’idea sul modulo ma non dobbiamo fossilizzarci ma poter cambiare. Questo contratto nasce da una mia voglia di venire a Foggia e dalla forte convinzione della società. Un anno con opzione poi vedremo cosa accadrà in futuro. Lo staff è definito ma sarà ufficializzato tra qualche giorno. Ci sono dei calciatori che conosco e che ho già allenato che vorrei integrare alla base che già abbiamo. Il mercato non è facile e dobbiamo capire ogni situazione. Faremo una squadra con la difesa a quattro anche se ho giocato anche con la difesa a tre. Essere meticolosi e studiare l’avversario creando un gruppo che diventi una famiglia sono caratteristiche importanti per uno spogliatoio. Dobbiamo avere una nostra filosofia ma non possiamo fossilizzarci su un certo discorso tattico perché ci si trova in difficoltà con tante squadre. Questo è determinante. Vogliamo fare bene ma non posso pensare a dove arriveremo ma dobbiamo pensare alla prossima partita e poi penseremo ogni partita che verrà. Solo così si può vincere pensando partita dopo partita”. Ha chiuso la conferenza il diesse Belviso che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Intanto sempre ieri, il club ha comunicato la rescissione consensuale con il calciatore Michele Rocca. (Ph. Calcio Foggia).

