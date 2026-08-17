Bortuzzo, carrozzina distrutta durante il volo: “Vergogna, sono le mie gambe”

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Disavventura in aereo per Manuel Bortuzzo. L'atleta paralimpico italiano, di rientro da una vacanza in Tanzania con la fidanzata, ha ritrovato, al momento del ritiro bagagli, la sua sedia a rotelle danneggiata e inutilizzabile, denunciando il tutto in alcune storie e in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Ho fatto delle storie a riguardo ma è giusto fare un post perché questo deve rimanere. Mi avete scritto in tanti raccontandomi le vostre disavventure e queste cose NON devono succedere. Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà", ha scritto Bortuzzo, "non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità". "Fosse successo all’andata ? Come facevo 8 giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile", ha continuato a sfogarsi il nuotatore, "mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava? Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato. Ripeto, io sono fortunato, ma è giusto parlarne per tutte quelle persone che questa fortuna non ce l’hanno".

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Pubblicato il 17 Agosto 2026