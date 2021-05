Borse di studio per i figli di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori

La Camera di Commercio di Foggia ha approvato un bando per 19 borse di studio destinate agli studenti che si trovano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tale da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi e che hanno almeno un genitore lavoratore autonomo o titolare di una ditta individuale. In particolare n.14 borse di studio di importo pari a 2mila euro, sono riservate a studenti in regola iscritti a corsi universitari e n. 5 borse del valore di 800 euro sono riservate ai ragazzi frequentanti gli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

Con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE inferiore o uguale a Euro 25.000,00.Le situazioni di difficoltà, che dovranno essere adeguatamente documentate, sono: Perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 2020; Perdita di fatturato – nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente – dell’attività lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale; Decesso di un genitore causa COVID-19, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale.

Per Damiano Gelsomino, presidente della CCIAA di Foggia: “si tratta di un piccolo segnale che con l’intera Giunta abbiamo voluto dare per sostenere negli studi i figli dei tanti lavoratori autonomi e piccolissimi imprenditori del territorio in profonda difficoltà. Famiglie che con la crisi economica generata dal Covid rischiano di condizionare le scelte dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo. Un aiuto pensato a favore delle nuove generazioni che hanno voglia di impegnarsi per superare questo momento difficile e lavorare per un futuro migliore”. La domanda di concessione della borsa di studio potrà essere inviata, a partire dal primo di giugno ed entro il 30 dello stesso mese, alla casella di posta elettronica cciaa@fg.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Domanda Borsa di studio – Cognome e Nome del richiedente”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando sul sito internet della CCIAA di Foggia all’indirizzo: https://www.fg.camcom.gov.it/bando-di-concorso-borse-di-studio-studenti-universitari-o-iscritti-corsi-its-condizioni-disagiate-0.

