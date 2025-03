Borsa, pesa timore dazi: Ftse Mib -3,41%. Crolla Stellantis

(Adnkronos) – L'avvio dei dazi imposti da Donald Trump su Canada e Messico fa crollare i mercati europei, Milano in testa. A Piazza Affari il Ftse Mib perde il 3,41% e scende sotto quota 38mila punti (37.736). Il clima di timore ha condizionato i mercati fin dall'apertura. Milano, dopo un'apertura in territorio negativo, ha progressivamente ampliato le perdite durante la giornata. Il clima di timore pesa in particolare su Stellantis: il titolo precipita e chiude a -10,16%. Tra i peggiori del listino Stmicroelectronics (-8,37%), Iveco (-7,73%) e Pirelli (-6,01). Oltre all'automotive, male anche l'oil & gas: Tenaris cede il 5,97% e Saipem il 5,11%. Male Tim (-5,37%) e le banche, con Unicredit che chiude a -4,25%. In controtendenza Inwit, che guadagna il 2,12%, Snam (+1,98%) e Terna (+1,40%). —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025