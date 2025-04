Borsa: a Piazza Affari corre Unipol (+1,51%), frena Eni (-0,46%)

(Adnkronos) – Avvio dinamico per i principali titoli di Piazza Affari, con Unipol in corsa dopo il rinnovo del Cda ed Eni maglia nera, appesantita dalla caduta del prezzo del petrolio. Il gruppo assicurativo ieri ha nominato il nuovo board, confermando Carlo Cimbri presidente e Matteo Laterza amministratore delegato. Il mercato accoglie la notizia lanciando il titolo del Gruppo in vetta al principale listino milanese, con un rialzo dell'1,51% a 15,84 euro per azione. Avvio positivo anche per il comparto bancario, con Mps in progresso dello 0,90%, Pop Sondrio a quota +0,81% e Intesa Sanpaolo in crescita dello 0,79%. Bper Banca sale dello 0,63%. Sul fronte opposto, come anticipato, Eni cede lo 0,46%, seguita da Nexi in calo dello 0,23% e da Brunello Cucinelli (-0,20%). Fari puntati anche su Stellantis: la società ieri ha diffuso i dati del primo trimestre 2025, conclusosi con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto al 1° trimestre 2024. Il gruppo ha deciso anche di sospendere la guidance finanziaria per il 2025 a causa dell’evoluzione delle politiche tariffarie doganali e della difficoltà di prevederne i possibili impatti sui volumi di mercato e sul panorama competitivo. Nella serata di ieri, poi, il presidente Usa Trump ha firmato un ordine esecutivo per ridurre l'impatto economico dei dazi "sovrapposti" sulle case automobilistiche. E stamane il titolo avvia con una crescita dello 0,87%. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2025