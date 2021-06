Borraccino: “Dalla Regione altri 4 mln per gli ambulanti”

“Gli ambulanti sono stati soggetti a forti limitazioni in seguito ai divieti imposti dalla normativa nazionale e regionale per contrastare l’epidemia Covid-19.Per favorire la ripartenza di queste attivita’ economiche il Presidente della Regione, Michele Emiliano, l’assessore al ramo Delli Noci hanno messo in campo una misura straordinaria in favore dei 15.480 operatori del commercio pugliesi su aree pubbliche, che abbiano subito un calo del fatturato di oltre il 50% rispetto al 2019, appartenenti alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 – 47.81.02 – 47.81.03 – 47.81.09) 47.82 ( 47.82.01 – 47.82.02), 47.89 (47.89.01 – 47.89.02 47.89.03 – 47.89.04 – 47.89.05 – 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico, (56.10.41 – 56.10.42) – che nell’anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il 50% rispetto all’anno 2019” dice Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto. “Le risorse finanziarie saranno ripartire e assegnate ai Comuni pugliesi, gestori della procedura, in proporzione al numero delle attivita’ economiche con i codici ATECO sopra richiamati, aventi sede legale nel singolo Comune. Le Camere di Commercio hanno gia’ comunicato i numeri dei potenziali beneficiari che sono per la provincia di Taranto 1214 attivita’ ambulanti, per la CCIAA di Bari 5322, per la CCIAA di Lecce 5688, per la CCIAA di Foggia 1694, per la CCIAA di Brindisi 1562.Per favorire la celerita’ e la semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi economici agli aventi diritto la Regione Puglia ha approvato uno schema di Convenzione da sottoscrivere con ANCI Puglia e Camere di Commercio pugliesi; oltre ad uno schema di bando per l’accesso al contributo a fondo perduto destinato agli ambulanti.

Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, con Spid, oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo, attraverso la piattaforma RESTART (https://restart.infocamere.it), le cui modalita’ di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili a breve sul sito internet delle Camere di Commercio competenti. I contributi previsti nel bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche. Un altro buon segnale in favore di lavoratori del nostro territorio!” conclude Borraccino.

