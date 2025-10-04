Borgo Mezzanone, uomo ucciso a coltellate presso Cara

Un uomo, molto probabilmente un cittadino senegalese, è stato ucciso la scorsa notte a Borgo Mezzanone,con alcune coltellate. L’omicidio sarebbe avvenuto nell’area della cosiddetta ‘ex pista’, dove c’è un insediamento di migranti che vivono in baracche. L’area è vicina al Cara, il centro accoglienza richiedenti asilo. Il ferito è un cittadino sudanese di 46 anni la persona ricoverata nel reparto di rianimazione del policlinico Riuniti. L’uomo sarebbe stato aggredito la scorsa notte nei pressi dell’ex pista di Borgo Mezzanone. I due episodi, a quanto si apprende, potrebbero essere collegati. I carabinieri stanno ricostruendo con precisione l’accaduto. L’omicidio è avvenuto nell’area dell’ex pista dove si trova una baraccopoli che ospita circa 1.500 migranti di diverse nazionalità e che dista pochi chilometri dal Cara, la struttura che ospita richiedenti asilo.



