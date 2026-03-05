Borgo Incoronata, le strade avranno una denominazione

Svolta nella toponomastica a Borgo Incoronata, dove le strade della borgata avranno finalmente una denominazione ufficiale. L’annuncio è arrivato nel corso di un incontro tra l’amministrazione comunale e una delegazione del Comitato dei residenti. All’incontro hanno partecipato l’assessora delegata alla Toponomastica Daniela Patano, il dirigente Romeo Delle Noci, due funzionari dell’ufficio competente, la vicepresidente del Consiglio comunale Concetta Soragnese e il consigliere Claudio Amorese.

Durante il confronto è stato illustrato il lavoro svolto negli ultimi anni, che ha ricevuto un impulso significativo con l’insediamento dell’attuale amministrazione e con il rafforzamento del personale assegnato all’Ufficio Toponomastica. L’obiettivo è affrontare una situazione diventata ormai non più sostenibile, anche alla luce delle disposizioni Istat relative al corretto sistema di numerazione civica e all’ordinamento ecografico del territorio. Uno dei principali nodi riguarda proprio le strade della borgata, che attualmente non dispongono di una denominazione distinta.

Una carenza che provoca numerosi disagi per i residenti, dalle difficoltà nel ricevere la corrispondenza fino ai problemi nella gestione delle emergenze sanitarie e nelle attività legate alla sicurezza. Nel corso dell’incontro sono state presentate anche le mappe progettuali elaborate dagli uffici e illustrati i prossimi passaggi operativi, con l’obiettivo di attribuire a ogni strada un nome definito e organizzato secondo criteri corretti, migliorando così l’accessibilità e la qualità della vita nell’area.



