Borgo Incoronata, 3mila metri quadrati di nuovo asfalto tra strade e marciapiedi

Sono partiti a Borgo Incoronata i lavori rientranti nell’Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della Zona C, destinato alle strade extraurbane e alle borgate del territorio comunale.

L’avvio del cantiere segna il passaggio dalla programmazione alla fase operativa di un intervento atteso da anni dai residenti e destinato a cambiare in maniera significativa le condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro di una parte importante del borgo.

Le prime lavorazioni interessano la viabilità perimetrale di Borgo Incoronata, a partire dalla strada che costituisce la prima traversa sulla destra per chi raggiunge il centro abitato dalla complanare della Strada Statale 16: una strada rimasta per lungo tempo priva di pavimentazione, in condizioni di incompletezza e caratterizzata da fondo sterrato.

L’intervento consentirà di realizzare una nuova pavimentazione stradale su una superficie di circa 1.000 metri quadrati, per una lunghezza di circa 180 metri e una larghezza di 5,50 metri. Sul lato degli edifici sarà realizzato un nuovo marciapiede, mentre sul lato opposto sarà mantenuto e valorizzato il filare alberato esistente.

Successivamente le lavorazioni interesseranno anche il tratto centrale di Via Don Orione, cuore del borgo e principale asse commerciale e di servizio per residenti e frequentatori. Qui è previsto il rifacimento della pavimentazione attraverso fresatura e successiva stesa di nuovo asfalto, per una superficie di circa 2.000 metri quadrati e una lunghezza di circa 200 metri.

Il progetto comprende inoltre la riqualificazione delle aree di fermata del trasporto pubblico locale, la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, l’organizzazione degli stalli di sosta, compresi quelli riservati alle persone con disabilità, e il rifacimento della segnaletica relativa a quattro nuovi attraversamenti pedonali.

Complessivamente, l’intervento porterà dunque a Borgo Incoronata oltre 3.000 metri quadrati di nuova pavimentazione stradale, accompagnando il rifacimento della viabilità con interventi finalizzati alla sicurezza, alla mobilità pedonale, all’accessibilità e alla qualità complessiva dello spazio pubblico.

“Oggi non annunciamo semplicemente l’apertura di un cantiere: continuiamo a dare una risposta concreta a problemi che per troppo tempo sono rimasti senza soluzione – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Borgo Incoronata entra a pieno titolo nel programma di manutenzione straordinaria che stiamo portando avanti in tutta Foggia. La nostra idea di città non si ferma alle strade del centro: ogni volta che arriviamo in un quartiere, in una borgata o in una realtà periferica, vogliamo lasciare opere, sicurezza, decoro e servizi migliori. È così che, intervento dopo intervento, stiamo ricucendo il territorio e restituendo ai cittadini spazi pubblici più dignitosi, accessibili e funzionali.”

“La partenza dei lavori a Borgo Incoronata dimostra concretamente che la programmazione si sta trasformando in cantieri e che le criticità che abbiamo trovato sul territorio possono essere affrontate e progressivamente risolte – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso. – Qui interveniamo su una viabilità che attendeva da anni una sistemazione, ma soprattutto costruiamo un nuovo pezzo di qualità urbana: una strada finalmente pavimentata, marciapiedi, attraversamenti, fermate del trasporto pubblico, segnaletica e sicurezza. È questa la rigenerazione che intendiamo portare avanti: concreta, visibile e capace di arrivare dove per troppo tempo gli interventi si sono fermati. Ogni cantiere che apriamo è un problema in meno da lasciare alle future generazioni”.

L’intervento a Borgo Incoronata proseguirà per alcune settimane con previsione di ultimazione entro il mese di ottobre. Al termine dei lavori, la programmazione dell’Accordo quadro Zona C proseguirà a Borgo Segezia, dove è previsto il successivo intervento di riqualificazione della pavimentazione pedonale nell’area della piazza centrale, insieme agli interventi per l’accessibilità e alla riqualificazione della scalinata di ingresso della succursale della scuola Dante Alighieri.



Pubblicato il 6 Ottobre 2026