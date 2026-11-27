“Nella legge delega sull’intelligenza artificiale ci sono due disposizioni che riguardano proprio il settore della disabilità, dove è stata messa in luce la necessità che questi strumenti siano pensati e progettati affinché siano pienamente accessibili alle persone con disabilità”. Così Maurizio Borgo, Presidente Autorità Garante nazionale diritti delle persone con disabilità, al working lunch “Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana”, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.



Pubblicato il 27 Novembre 2026