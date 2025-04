Borderlands 4 anticipa la data di uscita su PC e console

(Adnkronos) – Cambio di programma per Borderlands 4: 2K e Gearbox Software hanno annunciato che l’atteso titolo arriverà prima del previsto. La data di lancio è stata anticipata dal 23 settembre al 12 settembre 2025. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, mentre una versione per Switch 2 è prevista nel corso del 2025. Inoltre, Sony Interactive Entertainment ha confermato che il 30 aprile, alle ore 23:00 italiane, si terrà uno speciale PlayStation State of Play interamente dedicato a Borderlands 4. Durante la trasmissione, che sarà visibile su YouTube e Twitch, verranno mostrati oltre 20 minuti di gameplay con nuove armi, abilità, missioni e molto altro. Borderlands 4 promette di espandere ulteriormente l’universo caotico e irriverente della serie con un nuovo cast di personaggi, un arsenale ancora più variegato, abilità inedite e una modalità cooperativa potenziata. Tra le novità già annunciate ci sono un sistema di progressione rinnovato, missioni dinamiche che si adattano alle scelte del giocatore e un comparto narrativo più profondo, senza rinunciare all’umorismo che ha reso celebre il franchise. La saga di Borderlands è una delle più amate nel panorama degli sparatutto action-RPG: dal debutto del primo capitolo nel 2009, ha venduto oltre 81 milioni di copie in tutto il mondo, consolidando la sua posizione come uno dei franchise di maggior successo di 2K Games. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2025