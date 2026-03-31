Boom prezzi petrolio e bollette, Ue ‘raccomanda’ smart working

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Smart working, velocità ridotta in auto, più mezzi pubblici. La guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran incide sul mercato del petrolio, sulle quotazioni del gas e sul prezzo dell'energia. L'Ue raccomanda agli Stati membri, Italia compresa, di attingere allo strumentario dell'Agenzia internazionale per l'energia per trovare degli spunti di riduzione della domanda, come sottolinea commissario Ue Dan Jorgensen nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dei ministri dell'Energia. "Sappiamo che ci sono circostanze nazionali diverse, dunque non possiamo imporre una soluzione unitaria a tutti, però è chiaro che quanto più si riuscirà a economizzare il petrolio, soprattutto il diesel, tanto meglio sarà per tutti", sottolinea. Come ricorda il commissario Ue, l'Aie ha raccomandato un piano in 10 punti che include il ricorso al telelavoro, la riduzione dei limiti di velocità di almeno 10 km in autostrada, incoraggiare il ricorso ai mezzi pubblici, ridurre l'accesso delle automobili alle città e utilizzare un tipo di guida efficace con meno consumo di carburante. "Non è che ci aspettiamo che tutti i Stati membri applichino tutti i 10 di questi punti per la riduzione della domanda ma rappresenta già un buon strumentario, e quindi raccomando che ogni Paese verifichi quali sono le sue possibilità per applicarlo". "Questo è un mio incoraggiamento chiarissimo per gli Stati membri: occorre fare tutto il possibile per generare più energia da fonti rinnovabili", dice Jorgensen. "Ci sono alcuni progetti che sono quasi finiti, ma per l'assenza di stoccaggio, per problemi di rete, eccetera, non si sono ancora conclusi. Quindi incoraggiamo caldamente gli Stati membri a accelerare queste procedure affinché si concludano", aggiunge. A ogni modo, Jorgensen evidenzia che la crisi non sarà di breve durata anche se il conflitto dovesse cessare a breve: "comunque ci saranno delle conseguenze, perché le infrastrutture energetiche nella regione sono state distrutte e continuano a essere distrutte dalla guerra. Quindi, naturalmente, tutti speriamo che si giunga la pace quanto prima, però mi sembra estremamente importante dire quanto più chiaramente possibile che anche se ci fosse la pace domani, non potremmo comunque tornare alla normalità in un futuro prossimo. Il commissario Ue anticipa che a breve la Commissione presenterà delle proposte sulle tariffe di rete e sulla riduzione delle aliquote fiscali sull'elettricità, nonché la facilitazione del ricorso a strumenti finanziari già esistenti per sganciare i prezzi del gas dai prezzi dell'elettricità e agli aiuti di Stati per i settori industriali più colpiti. Dopodiché, dal momento che non è chiaro quanto durerà la crisi, "stiamo anche preparando varie opportunità e possibilità che sono più simili a quelle a cui abbiamo fatto ricorso durante la crisi del 2022", prosegue, sottolineando che l'Ue è "meglio attrezzata" rispetto ad allora grazie al consistente aumento di energia rinnovabile prodotta in casa e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026