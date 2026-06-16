Boom di glow skin, epilazione laser e servizi express: ecco i ‘desideri’ delle donne per estate 2026

(Adnkronos) – Dall'epilazione laser ai trattamenti drenanti, passando per glow skin, skincare post-sole e servizi express. L'estate 2026 si prepara a portare nei centri estetici nuove abitudini. "A cambiare non sono soltanto i trattamenti più richiesti, ma anche il modo in cui le donne vivono la cura di sé nei mesi più caldi dell’anno: meno trasformazione estrema, più benessere, luminosità naturale e risultati mirati". A fotografare il fenomeno è Cod Marketing attraverso un’analisi delle richieste raccolte dal network di centri estetici distribuiti sul territorio italiano seguiti dall’azienda. Un vero e proprio ‘borsino beauty’ dell’estate, che racconta come si stanno evolvendo desideri, priorità e comportamenti delle clienti italiane in vista delle vacanze. "Tra i trend più evidenti emersi dall’osservatorio – informa l’azienda in una nota – c’è la crescita dei trattamenti dedicati alla luminosità della pelle. Sempre più donne sembrano infatti orientarsi verso un’estetica più naturale, fresca e legata al concetto di ‘healthy glow’: una pelle luminosa, uniforme e curata, più che trasformata. Secondo i dati raccolti, i trattamenti viso effetto glow registrano una crescita del +34% rispetto allo scorso anno, trainati soprattutto dalle fasce tra i 25 e i 40 anni. Forte anche l’interesse per trattamenti idratanti e rigeneranti pensati per preparare la pelle all’esposizione solare o recuperarla dopo giornate al mare e alte temperature". “Oggi – spiega Marian Bornaz, Ceo di Cod Marketing – le clienti cercano sempre meno effetti artificiali e sempre più risultati che trasmettano benessere, freschezza e naturalezza. Il concetto di glow skin sta diventando centrale nella beauty routine estiva”. Con l’avvicinarsi delle vacanze cresce in modo significativo anche la richiesta di trattamenti corpo mirati. "In particolare – continua la nota – l’osservatorio segnala un incremento del +41% per i trattamenti drenanti e anticellulite, che si confermano tra i servizi più prenotati nei mesi che precedono l’estate. A spingere questa crescita non è solo la componente estetica, ma anche la ricerca di leggerezza e benessere fisico, soprattutto in risposta a caldo, gonfiore e ritenzione idrica". Sono molto richiesti anche “i massaggi linfodrenanti, i trattamenti tonificanti e i percorsi corpo personalizzati”, sempre più spesso combinati tra loro in programmi continuativi. “Il trattamento corpo – precisa Bornaz – non viene più vissuto come intervento occasionale legato alla prova costume, ma come parte di un percorso di benessere più ampio”. Tra i fenomeni più evidenti dell’estate 2026 emerge anche il consolidamento dell’epilazione laser, che continua a registrare numeri in forte crescita. Secondo l’osservatorio, “le richieste risultano aumentate del +38% rispetto allo stesso periodo del 2025. A cambiare è soprattutto l’approccio delle clienti: sempre più donne preferiscono investire in soluzioni considerate più definitive continuative, privilegiando praticità e gestione del tempo. Il dato coinvolge trasversalmente tutte le fasce d’età, con una crescita particolarmente evidente tra le under 35”. Accanto ai trattamenti più strutturati, cresce anche la domanda di servizi veloci e immediati. L’osservatorio di Cod Marketing rileva infatti un aumento del +29% dei cosiddetti trattamenti express: servizi rapidi, prenotabili anche in pausa pranzo o tra un impegno e l’altro, pensati per offrire risultati visibili in poco tempo. Tra i più richiesti: glow viso express; trattamenti anti-gonfiore veloci e rituali refresh post-sole. Il trend – riferisce l’azienda – riflette un cambiamento più ampio nelle abitudini di consumo beauty, sempre più orientate verso flessibilità, rapidità e praticità. Secondo i centri estetici coinvolti nell’osservatorio, cresce anche l’attenzione verso strumenti digitali e tecnologie avanzate capaci di migliorare l’esperienza della cliente. Prenotazioni online, consulenze personalizzate e analisi della pelle supportate da strumenti intelligenti stanno entrando sempre più spesso nei percorsi beauty. In particolare, aumenta l’interesse verso trattamenti costruiti su misura e supportati da tecnologie in grado di analizzare caratteristiche della pelle, livello di idratazione o necessità specifiche della cliente. “L’innovazione – conclude Bornaz – viene percepita positivamente quando riesce a rendere il trattamento più preciso, personalizzato ed efficace. Ma il valore umano e la relazione con l’estetista restano centrali”.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026