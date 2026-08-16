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Boom di follower per atleti italiani: domina Curtis, sul podio Battocletti e Tamberi

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(Adnkronos) – Effetto della vittoria sui social. Dopo gli ori conquistati agli Europei di atletica a Birmingham e agli Europei di nuoto a Parigi, è boom di nuovi follower su Instagram per gli atleti azzurri. L'account di Sara Curtis è sul gradino più alto del podio, con un incremento di 43mila nuovi follower.  A seguire, quello di Nadia Battocletti, con una crescita di 25mila nuovi follower. Al terzo posto, Giammarco Tamberi, che cresce di 13mila nuovi follower. Lo riporta una rilevazione di Arcadia. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Agosto 2026

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