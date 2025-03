Boom ascolti per Diaco al pomeriggio con ‘BellaMà’, superato il 10% di share

(Adnkronos) –

Boom Diaco al pomeriggio con 'BellaMà', che supera il 10% di share. Ieri 'BellaMà', il programma quotidiano condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, ha raggiunto il 7% di share nella prima parte e il 8.9 % di share nella seconda parte. Il picco è stato del 10.5%. Il dato di ascolto di 'BellaMà' è straordinario per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai. La media di stagione di 'BellaMà' si attesta al 6.8%, più 1.1 % di share rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, posizionando Rai 2, nella fascia 15.30-17, come terza rete nazionale. 'The Voice Senior', in onda ieri su Rai1, è stato intanto il programma più seguito del prime time, con 3.525.000 spettatori e il 23.2% di share. Al secondo posto, 'Tradimento' su Canale 5, con 2.002.000 spettatori e il 12.9% di share. Al terzo posto, 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.323.000 spettatori e il 9.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Io vi troverò' su Italia 1 (1.135.000 spettatori, share 6.5%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.026.000 spettatori, share 5.9%), 'Déjà vu – Corsa contro il tempo' su Rai2 (906.000 spettatori, share 5.4%), 'Propaganda Live' su La7 (824.000 spettatori, share 6.2%), 'MasterChef' su Tv8 (447.000 spettatori, share 3.1%), 'Newsroom' su Rai3 (547.000 spettatori, share 2.8%, nella prima parte, e 324.000 spettatori, share 1.8%, nella seconda parte). In access prime time, prosegue la leadership di Rai1 con 'Cinque Minuti' (4.878.000 spettatori, share 25.5%) e 'Affari Tuoi' (5.685.000 spettatori, share 28.5%). Mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ottiene 2.793.000 spettatori e il 14% di share.



