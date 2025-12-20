Bookcrossing in piazza Giordano per ricordare il terzo Natale senza la Magna Capitana

Un bookcrossing collettivo in piazza Giordano per ricordare il terzo Natale senza la Biblioteca “la Magna Capitana” e rilanciare la richiesta di riapertura. È l’iniziativa promossa dal comitato per la riapertura della biblioteca, in programma domenica 21 dicembre nel centro di Foggia.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla prolungata chiusura della principale biblioteca della Capitanata, serrata dal 7 agosto 2023, e restituire simbolicamente alla città lo scambio e il prestito dei libri, interrotti da allora. “Siamo alle soglie del terzo Natale senza la Biblioteca – spiegano i referenti del comitato, Mario Nobile e Luciano Beneduce – e abbiamo deciso di lanciare un passalibro collettivo per ribadire quanto questo luogo sia fondamentale per la vita culturale e sociale del territorio”.

L’incontro, alle porte delle festività natalizie, sarà anche un’occasione di confronto e di auguri dopo un anno di mobilitazione fatto di presìdi, assemblee, incontri istituzionali e iniziative pubbliche. Un percorso che, sottolineano dal comitato, ha coinvolto studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, cittadini di Foggia e della provincia, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio di cultura considerato insostituibile. Nel corso dell’iniziativa sarà rinnovato l’appello alle istituzioni competenti affinché vengano compiuti, nel più breve tempo possibile, tutti i passaggi necessari per la riapertura al pubblico della biblioteca. Il comitato invita la cittadinanza a partecipare attivamente al bookcrossing, che sarà anche l’occasione per presentare le prossime iniziative in programma.



