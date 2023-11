Bonus trasporti, click day oggi 1 novembre e protesta social: “In 200mila alle 8, sito in crash”

(Adnkronos) – È partito alle 8.00 di oggi, 1 novembre 2023, il nuovo click day per il bonus trasporti 2023. Ma sono già migliaia i cittadini in coda per aggiudicarsi i 60 euro per l'accesso al trasporto pubblico dedicati alle fasce con reddito basso. E sui social scoppia la protesta, tra chi spiega di avere davanti "già 130mila persone" con enormi tempi di attesa dall'inizio del click day e chi parla di sito del ministero "andato in crash". "Collegata alle 8:00, il sito è andato in crash e nulla ho 200 mila persone davanti", commenta una utente di Twitter, alla quale fanno eco altri cittadini, che chiedono: "Mi dovrete spiegare com'è che uno entra alle 8:01 e ha già davanti 200mila persone". E ancora: "Collegata alle 8:00, sito crashato, in coda alle 8:01 con 130mila persone davanti", "sarebbe un buongiorno se non avessi 250.000 persone davanti per il #BonusTrasporti", "quando dopo l’esperienza dell’ultimo mese ti svegli prima pensando di fregare il sistema e metterti in coda prima delle 8 ma invece…", scrivono, postando una foto dal tono sconsolato. "Io che pensavo di poter entrare prima e invece alle 8 in punto è crashato il sito e il momento dopo ero già dietro 130mila persone", rilanciano nuovamente, e denunciano: "Sono entrata alle 8:00. Avevo davanti a me solo un minuto di fila e a caso diventa 'più di un’ora'" o "Alle 8 spaccate refresho la pagina e non compare nulla, finalmente entro e mi da errore". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Novembre 2023