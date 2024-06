Bonus psicologo, presentate 400.505 domande

(Adnkronos) – Sono state 400.505 le domande per il bonus psicologo 2024 presentate all'Inps dal 18 marzo al 31 maggio, a quanto apprende l'Adnkronos Salute. L'istituto previdenziale avvierà ora l'elaborazione delle graduatorie che saranno poi pubblicate sulla base delle risorse finanziarie disponibili. I beneficiari saranno avvertiti, ai recapiti indicati nella domanda, anche dell'importo assegnato che potrà essere utilizzato – entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie – per sedute di psicoterapia. Nel frattempo, chi ha fatto domanda e ha un Isee con omissioni o difformità ha 30 giorni di tempo per regolarizzare l'attestazione per non essere escluso dalle assegnazioni. Le graduatorie saranno elaborate tenendo conto dell'Isee più basso e, a parità di valore, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Giugno 2024