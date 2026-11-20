(Adnkronos) – In arrivo anche quest’anno il bonus di Natale per i pensionati più bisognosi per un valore che va da poco sopra gli 80 euro ad un massimo di 154,94 euro. Introdotta con la manovra del 2001, l’integrazione prevista con il cedolino del primo dicembre prevede tutta una serie di paletti legati all’entità dell’assegno e ad eventuali redditi aggiuntivi sia del beneficiario che del coniuge.

PLATEA BENEFICIARI. L’importo aggiuntivo, spiega Altroconsumo, riguarda le pensioni previdenziali, comprese quelle ai superstiti e quelle delle casse dei liberi professionisti. In quest’ultimo caso paga l’ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. Non spetta invece su assegno e pensione sociale, prestazioni agli invalidi civili, Ape sociale, pensioni dei dipendenti degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda e sulle altre prestazioni che non sono pensioni.

IMPORTO, REDDITO E CONIUGE, I PALETTI. Il primo dato da controllare è l’importo annuo lordo, quindi la somma di tutti gli assegni pensionistici, più tredicesima e maggiorazioni sociali ma escludendo gli assegni familiari. Per le pensioni minime, senza ulteriori redditi (7.954,05 euro l’anno) il bonus è percepito per intero a 154,94 euro. Per chi percepisce più pensioni vengono sommati gli importi dei diversi assegni. Per le pensioni annue superiori a 7.954,05 euro ma non oltre 8.108,99 euro è prevista infatti un’integrazione parziale. Ad esempio, con una pensione lorda di 8.030 euro all’anno si possono ottenere 78,99 euro aggiuntivi. Oltre gli 8.108,99 euro niente bonus. La seconda verifica riguarda la situazione economica individuale. Per il 2026 il reddito complessivo Irpef non deve superare 11.931,08 euro annui. Niente bonus se si supera anche di pochi euro questa soglia. Il terzo ed ultimo dato da appurare interessa i pensionati sposati o uniti civilmente: la somma dei redditi dei due componenti della coppia deve rimanere entro 23.862,15 euro all’anno e resta invariato il tetto del reddito a 11.931,08 euro.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026