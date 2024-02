Bonito incalzato dalla maggioranza minaccia le dimissioni

“Siete convocati d’ urgenza con un ordine del giorno, le dimissioni del sindaco”. È questa la comunicazione informale, sebbene in carta intestata del Comune, che il sindaco Francesco Bonito ha indirizzato ieri, fissando l’incontro nello stesso pomeriggio, a sei consiglieri comunali fra M5s, Con e Senso civico. Si tratta di Michele Romano, Domenico Bellapianta, Vincenzo Sforza, Antonello Summa e Rocco Dalessandro. L’invito è rimbalzato su una testata locale, pubblicato nel documento originale. Il sindaco è andato su tutte le furie mentre si scatenava la reazione social di alcuni esponenti dell’opposizione, in particolare di Rino Pezzano con “Avanti Cerignola”. Il punto non è solo la rabbia del sindaco contro chi avrebbe detto quanto accadeva a un giornalista, ma anche quanto precede l’accadimento. I suddetti consiglieri hanno tenuto con Bonito una verifica di maggioranza che non ha avuto gli esiti da loro sperati. Dunque i sei esponenti della maggioranza hanno protocollato una richiesta di “azzeramento degli incarichi” che potrebbe toccare anche la presidente del consiglio Sabina Ditommaso. La grana, com’è noto, esplose qualche mese fa e poi rientrò. Il sindaco è venuto a sapere dalla stampa medesima del protocollo e ha reagito. Oltre a prendere di mira il giornalista, che ha reso note le comunicazioni interne, aggiunge nella convocazione: “Sono qui per servire la mia città con puro disinteresse personale. Qualcuno di voi, in questi due anni, non ha imparato nulla pur godendo del mio esempio”. “Una comunicazione grave rispetto ai comportamenti che avrebbero assunto i consiglieri- commenta Tommaso Sgarro dalla minoranza-. Bonito non governa la situazione al Comune, gli è sfuggita di mano. In quanto poi alle dimissioni, l’ha detto tante volte ma resta incollato alla poltrona. La comunicazione fatta ai consiglieri non è un atto amministrativo, sebbene con il simbolo del Comune, è più un atto politico. Complessivamente, è anche un po’ ridicola. Fatto sta che nella sua maggioranza c’è molto scontento”. Rino Pezzano la mette sulla “corte bizantina” con “sudditi e imperatore”, dato che ritiene tali le modalità con cui il sindaco convoca i suoi consiglieri di maggioranza. Il prossimo consiglio comunale potrebbe essere “monotematico”, su richiesta dell’opposizione, con un unico ordine del giorno, quello della costruzione del nuovo stadio di Cerignola da 50 milioni di euro, 15mila posti e il project financing per metterlo su. Bonito è stato chiaro circa l’interlocuzione del Comune con la società costruttrice e il coinvolgimento di un soggetto parte in causa di un procedimento penale in cui l’ente si è costituito parte civile. In ogni caso, oltre a ciò, è sulle modalità di realizzazione nel suo complesso che la minoranza intende chiedere spiegazioni. Mentre fervono le idee e si decidono i cantieri, la maggioranza è in altrettanta effervescenza, né quanto protocollato sarebbe in discussione. Gino Giurato, consigliere di “Con”, si dice “sorpreso” della reazione di Bonito “visto il ruolo e l’autorevolezza”. Poi entra nelle questioni politiche e amministrative: “Con il M5s e Senso Civico abbiamo creato una federazione, siamo con il Pd ma abbiamo la nostra identità e vogliamo la nostra visibilità. È una questione di equilibri, di cronoprogramma da svolgere nei prossimi due anni e mezzo senza depauperare la fiducia dei cittadini nei nostri confronti. Se qualcuno fra gli assessori, con coscienza, saprà fare un passo indietro è bene. Credo che in giunta ci siano troppi tecnici e pochi politici, anzi, ‘eletti’ poi passati in giunta, cioè persone che in prima persona si sono presentate ai cittadini”. L’incontro convocato dal sindaco, ieri sera, era rivolto tuttavia ai capigruppo. Si sarebbero presentati in cinque trovandosi di fronte un Bonito sereno e deciso: “O si risolve o me ne vado”, avrebbe detto, incassando alcuni sostegni e deludendo qualcuno. E da qui si riparte, in ogni caso.

Paola Lucino



Pubblicato il 17 Febbraio 2024