Bonito: “E’ necessario rivedere la geografia giudiziaria della Capitanata”

“Vogliamo porre una questione politica generale sulla necessità di rivedere i criteri che hanno ispirato la legislazione sulla geografia giudiziaria”. Lo ha detto il sindaco di Cerignola e magistrato Francesco Bonito che ha partecipato al convegno dal titolo:

“Emergenza Giustizia in Capitanata”, organizzato dalla Provincia di Foggia, dal Comune di Cerignola e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, con l’obiettivo di mettere a fuoco lo stato di salute del comparto giustizia a dieci anni dalla riforma 155 che ha ridisegnato la geografia giudiziaria sull’intero territorio nazionale Secondo Bonito, “la questione foggiana è una questione nazionale. Il nostro sogno è che da qui, a qualche mese, quando il nostro Paese sarà chiamato democraticamente ad esprimere il suo voto per la formazione del nuovo Parlamento (il primo che per l’eletto con la riduzione del numero dei parlamentari) vorrei proprio per quel parlamento da Foggia ad Alessandria, da Gorizia a Caltanissetta avesse la consapevolezza della necessità di un nuovo intervento nel senso di rivedere l’importanza di una giurisdizione più diffusa sul territorio come le sezioni distaccate”.

“La geografia giudiziaria – ha aggiunto – è uno degli strumenti fondamentali per costruire un modello giurisdizionale adeguato e funzionale. Tradire le aspettative del territorio e non comprendere l’importanza fondamentale che ha una giurisdizione vicina ai cittadini – aggiunge – significa avere un’idea sbagliata di giustizia e giurisdizione”. Secondo il magistrato, la riforma 155 ha ottenuto un effetto contrario rispetto a quanto “i proponenti della riforma stessa chiedevano:

la giustizia ha assunto tempi biblici e sono aumentati i costi di gestione. Si prendono in affitto – ha concluso Bonito – orribili locali e condomini dove si amministra giustizia”.

