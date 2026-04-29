Bonelli e la gag dello spinello da Fedez: “Niente di preparato, ho fumato per lanciare un messaggio”

(Adnkronos) – Un 'bel tirone' di spinello serve a mandare un messaggio importante, parola di Angelo Bonelli. Soprattutto se lo fai da non assuntore di cannabis e mentre vieni ripreso dalle telecamere di Pulp, il podcast di Fedez e Mr. Marra, che qualche centinaia di migliaia di utenti lo riesce a catturare. Ma, di fatto, com'è nata la 'gag' in cui il co-portavoce di Europa verde e leader di Avs (assieme a Nicola Fratoianni) si è concesso il lusso di fumarsi una canna insieme al rapper milanese, unico onorevole, dice Fedez, ad averlo fatto? "Non c'era niente di preparato – assicura Bonelli interpellato dall'Adnkronos -, subito dopo l'intervista con Michele Boldrin, Fedez ha tirato fuori lo spinello e ha chiesto se volessi fumarmelo con lui. Ho detto di sì, perché volevo lanciare un messaggio". "La legalizzazione della cannabis è una storica battaglia nostra, non solo perché sarebbe la più grande patrimoniale contro le mafie, evitando anche la criminalizzazione dei giovani e meno giovani che la assumono e la marginalizzazione, al contrario, delle mafie, ma anche perché è utile anche a fini terapeutici. Viene data per esempio ai malati neurologici, come quelli che hanno il Parkinson o l'Alzheimer, o come terapia del dolore", dice ancora il deputato rossoverde. Il passaggio in cui Bonelli si fuma lo spinello con Fedez non dovrebbe andare in onda nella puntata di Pulp della prossima settimana, che invece sarà dedicata al confronto del leader di Avs con Boldrin. Piuttosto è stato fatto per essere diffuso sui social, come pre-puntata. E chissà se sarà divertente come quel teaser.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2026