Bondeno, a 4 anni esce solo di casa mentre mamma fa doccia: Carabinieri lo riportano a casa

(Adnkronos) – Attimi di paura ieri sera a Bondeno, provincia di Ferrara, quando un bimbo di 4 anni si è allontanato da casa mentre la giovane madre si concedeva una doccia. La donna, terminata la doccia, ha cominciato a chiamare il proprio figlio per sincerarsi che stesse bene, ma non ricevendo alcuna risposta ha deciso di fare un rapido controllo negli ambienti domestici, appurando che era uscito di casa. Nel frattempo, un’altra giovane mamma, moglie di un carabiniere, ha notato il bimbo camminare da solo per strada intuendo che qualcosa non andasse. Pertanto lo ha fermato e ha allertato i carabinieri che giunti immediatamente sul posto hanno ricostruito la vicenda e hanno affidato il bambino alla madre, visibilmente scossa dall’accaduto. Come ricostruito dai militari dell’Arma, il bambino avrebbe scavalcato una finestra dell’abitazione situata al piano terra, proprio mentre la mamma era sotto la doccia e, guadagnata l’uscita, si è incamminato fino al vicino supermercato, dove solitamente i genitori gli acquistano la merenda e dove lui, probabilmente, con una precoce ricerca di libertà, voleva andare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Luglio 2025