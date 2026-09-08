Bonaccini (Ministero della Salute): “Domanda salute cambiata, necessario rendere Ssn più sostenibile”

(Adnkronos) – "Nel panorama internazionale, l'Italia rappresenta un unicum perché il Servizio sanitario nazionale italiano è universalistico: da quasi cinquant'anni cerca di garantire servizi di salute e sanità, dalla diagnostica alla prevenzione, per tutti i cittadini, in modo gratuito. La sfida oggi è quella di rendere ancora più sostenibile il nostro Ssn, perché la domanda di salute è cambiata". Lo afferma Nicola Bonaccini, capo Segreteria tecnica del ministro della Salute, partecipando oggi a Palazzo Farnese a Roma alla presentazione del rapporto di Fondazione PwC Italia Ets 'Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione', svoltasi nell'ambito dell'evento 'Ripensare il futuro della salute', promosso da Club Santé Italie, una realtà che nasce dalla collaborazione tra l'Ambasciata di Francia in Italia, Business France e le principali aziende francesi che operano nel settore della salute in Italia. "In tale contesto – spiega Bonaccini – l'intelligenza artificiale, la telemedicina e le nuove scoperte in campo farmaceutico offrono un grosso aiuto. C'è un filo conduttore che ha ispirato il Servizio sanitario nazionale italiano e che dovrà continuare nei prossimi anni: l'equità, facendo quanto più possibile per rendere il Servizio sanitario nazionale alla portata di tutti. Inoltre, come dice spesso il ministro Schillaci, è necessario combattere le disuguaglianze per fare in modo che la salute di qualità venga assicurata anche a chi è più svantaggiato".

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Pubblicato il 8 Settembre 2026