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Bomba d’acqua su Roma, il maltempo colpisce la capitale dopo mesi di afa record

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(Adnkronos) – Dopo mesi di caldo e afa incessante, il maltempo si abbatte anche su Roma con una bomba d'acqua a metà mattinata. Il violento temporale, durato circa venti minuti e preceduto da una lunga serie di tuoni, sta causando qualche problema al traffico: molti cittadini infatti hanno ripiegato sulle automobili per spostarsi tra le strade della capitale bagnate dal forte acquazzone. Diluvio anche sul litorale laziale, con traffico in tilt anche a Ostia.  
Nel Lazio, per la giornata di oggi 10 settembre, è intanto allerta gialla per temporali. L'avviso riguarda in particolare le seguenti zone: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Settembre 2026

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