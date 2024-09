Bomba d’acqua nella notte su Roma, tempesta di fulmini e strade allagate – Video

(Adnkronos) – Nubifragio nella notte a Roma. Intorno alle 23 di ieri la capitale è stata colpita da pioggia, lampi e vento fortissimo. Una vera e propria bomba d'acqua preceduta per diverse ore da una tempesta di fulmini , come testimoniano i video pubblicati sui social dagli abitanti. Numerose le strade e i sottopassi allagati, comprese le rampe di immissione al Grande Raccordo Anulare. Colpiti in particolare il quartiere Africano, Anagnina, Nomentana, Cristoforo Colombo.

Chiuse per i danni da maltempo, le stazioni della Metro A di Cinecittà, Manzoni, Ponte Lungo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2024