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Bomba d’acqua a Firenze, infiltrazione agli Uffizi: salvo il Bacco di Caravaggio

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(Adnkronos) – Bomba d'acqua a Firenze giovedì 17 settembre (oltre 45 millimetri in un'ora). Acqua che si è infiltrata alla Galleria degli Uffizi, sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del Bacco. In seguito alle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sarà regolarmente aperta fin dall'orario di apertura domani mattina. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Settembre 2026

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