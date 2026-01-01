Attualità

Bolzano, morto escursionista di 53 anni precipitato in scarpata in Valle Aurina

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano), dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero Trippachtal che stava percorrendo da solo. A lanciare l'allarme sono stati altri due escursionisti che hanno notato il corpo in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Valle Aurina, l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e la Guardia di finanza di Brunico, che si sono dovuti limitare a recuperare la salma. Il 53enne infatti era già morto, a causa della gravi ferite riportate nella caduta.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump e la salute, la verità del presidente dall’aspirina al makeup: “Sto benissimo”

1 ora fa

Kapustin è vivo: intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio

2 ore fa

Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte

3 ore fa

Strage Crans-Montana, tanta legna e una sola via di fuga al bar Le Constellation

4 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio