Attualità

Bolzano, Galateo (FdI): “Fotomontaggio Meloni-Hitler ai mercatini Natale, inaccettabile”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Un fotomontaggio che ritrae il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Adolf Hitler come fossero una tutt'uno. Succede ai mercatini di Natale a Bolzano". E' quanto scrive su Facebook Marco Galateo, vicepresidente e assessore della Provincia di Bolzano e presidente di Fratelli d’Italia Alto Adige. "E' una provocazione vergognosa e un attacco inaccettabile alle istituzioni: la condanniamo con fermezza e ci aspettiamo che lo facciano tutti quanti".  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Foibe, Comitato 10 Febbraio: “A Firenze distrutta la targa dedicata a Norma Cossetto”

14 minuti fa

Russia-Estonia, tensione al confine. Tallinn: “Spariamo se soldati che superano il confine”

37 minuti fa

“Famiglia ladrona, siete parassiti”: commenti choc sui social alla morte di Maria Sole Agnelli

2 ore fa

Perry Bamonte, morto lo storico chitarrista dei The Cure

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio