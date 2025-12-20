Bolzano, bimbo di 10 anni precipita da una roccia e muore. Illeso l’amico

(Adnkronos) – Un bambino di 10 è morto dopo essere precipitato da una roccia, per diverse decine di metri, nel tardo pomeriggio di ieri a Laudes nel comune di Malles (Bolzano), in Alto Adige. Illeso l'amico di 11 anni che era con lui. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza con squadre a terra, con l'elicottero e a bordo il tecnico dell'elisoccorso. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare, mentre l'altro bambino è stato recuperato e soccorso. Si indaga per ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Dicembre 2025