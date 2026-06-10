Bolt lancia in Italia un nuovo servizio per la mobilità urbana on demand

(Adnkronos) – Bolt, la principale piattaforma europea per la mobilità condivisa, lancia il proprio servizio di intermediazione per NCC e taxi tramite app, il cosiddetto ride-hailing, a Milano, portando maggiore concorrenza e nuove opzioni di trasporto ora anche in Italia. Presente in oltre 50 Paesi e più di 850 città nel mondo, Bolt porta in Italia la propria esperienza internazionale con l’obiettivo di offrire un’esperienza migliore sia ai passeggeri sia ai conducenti. L’Italia, tra i Paesi più visitati al mondo, rappresenta un mercato particolarmente pronto a una maggiore competizione e innovazione. In diverse città italiane, tra cui Milano la domanda di trasporto urbano supera frequentemente l’offerta, soprattutto nelle ore di punta, nei fine settimana e nelle ore notturne. L’ingresso di Bolt mira a colmare questo divario, offrendo un’alternativa tecnologica che migliora sicurezza e disponibilità, efficienza e trasparenza, portando una solida esperienza globale. Il lancio di Bolt a Milano offre a residenti e visitatori una nuova modalità, pratica e affidabile, per spostarsi in città, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta, quando le opzioni di trasporto risultano spesso limitate. Solo nel 2024, gli aeroporti milanesi hanno gestito oltre 56 milioni di passeggeri, aumentando la pressione sui sistemi di trasporto durante i periodi di punta, i weekend e i grandi eventi. Offrendo un nuovo servizio di intermediazione di noleggio con conducente tramite app, Bolt punta così a supportare tutti quei settori che dipendono fortemente da collegamenti efficienti, tra cui turismo, ospitalità, aeroporti, hotel e grandi eventi. D’altra parte, per gli stessi conducenti, Bolt rappresenta un’opportunità per raggiungere, in modo flessibile e in base alle proprie esigenze e disponibilità, milioni di clienti che hanno già scelto Bolt in tutto il mondo. “Con milioni di residenti e visitatori che si spostano ogni anno a Milano, cresce la domanda di opzioni di trasporto efficienti e accessibili”, ha dichiarato Laurent Koerge, Director of Expansion di Bolt. “Crediamo che l’Italia sia pronta per una maggiore scelta in termini di mobilità e siamo entusiasti di portare a Milano l’esperienza maturata in centinaia di città europee. Il nostro obiettivo è integrare i servizi di trasporto esistenti offrendo un’alternativa affidabile e competitiva per residenti e visitatori, creando al contempo ulteriori opportunità per gli autisti di accedere alle richieste di corsa tramite la piattaforma.” L'Italia presenta inoltre uno dei più alti tassi di possesso di automobili in Europa, un fattore che contribuisce alla congestione del traffico e aumenta la pressione sulle infrastrutture urbane, soprattutto in città come Milano. Allo stesso tempo, l’aumento dei costi legati a carburante, parcheggi e assicurazioni rende il possesso di un’auto privata sempre meno sostenibile per molti residenti. Sempre più persone sono quindi alla ricerca di alternative flessibili all’auto di proprietà: il ride-hailing può contribuire a ridurre la dipendenza dai veicoli privati ottimizzando l’utilizzo delle auto già presenti sulle strade e offrendo un accesso semplice al trasporto on-demand quando necessario. Il lancio di Milano si inserisce nella missione globale di Bolt: costruire città pensate per le persone e non per le auto, favorendo la transizione dalla proprietà dell’auto alla mobilità condivisa. Offrendo opzioni di accessibili e on-demand, l’azienda supporta così gli sforzi per rendere il trasporto urbano più comodo ed efficiente, e le città più umane. L'app è disponibile per i dispositivi android e apple.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026