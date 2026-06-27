Attualità

Bologna, veicolo si ribalta in autostrada: morta 24enne, neonato sbalzato fuori è grave

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una 24enne ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto questa mattina sulla A14, al chilometro 0+500. Per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è poi ribaltato. Un bimbo di sei mesi, che la donna verosimilmente avrebbe tenuto in braccio, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. È stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna ed è ricoverato in rianimazione in condizioni critiche. Altre quattro le persone presenti sul mezzo. Due minori, un maschio e una femmina, sono in reparto pediatrico e non sono in pericolo di vita. Una 48enne e un 55enne sono ricoverati in medicina d'urgenza. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia stradale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ultimo a Tor Vergata, conto alla rovescia per il concerto dei record

33 minuti fa

“Non so dov’è e non voglio saperlo”, la giornalista e il mistero Bosnia ai Mondiali

48 minuti fa

Milano Pride, al via il corteo. Schlein: “Omotransfobia ha ucciso Mirko Moriconi”

52 minuti fa

Elly Schlein al Pride di Milano: “Omotransfobia uccide”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio