Attualità

Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Napoli in campo a Bologna nel match in programma per l'undicesima giornata oggi domenica 9 novembre 2025. I campioni d'Italia cercano punti per consolidare il primo posto in classifica. Gli azzurri comandano con 22 punti. Il Bologna, con 18 punti, va a caccia di un risultato per confermarsi nelle zone alte della classifica.  Nel primo match di oggi, vittoria del Sassuolo a Bergamo contro l'Atalanta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Gaza, Idf: “Corpo ostaggio consegnato a Croce rossa”

24 minuti fa

Domenica In, Mara Venier si opera: “Dopo la trasmissione, intervento per maculopatia”

26 minuti fa

Atalanta-Sassuolo 0-3, doppietta di Berardi e gol di Pinamonti

34 minuti fa

Tumori, Fabi (Aiom): “Cancro seno malattia sociale, serve supporto psicologico”

44 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio