Bologna-Juventus 1-1, Freuler risponde a Thuram

(Adnkronos) –

Pareggio nello scontro diretto Champions tra Bologna e Juventus. Al Dall'Ara, nella 35esima giornata di Serie A, finisce 1-1. Un gol per tempo: nella prima frazione vantaggio bianconero firmato Khephren Thuram, nella ripresa il pari rossoblù siglato da Remo Freuler. Con questo punto la squadra di Tudor sale al quarto posto, raggiungendo a 63 punti Roma e Lazio, mentre quella di Italiano scivola in settima, a -1 dalla Juve. Parte forte il Bologna, che schiaccia la Juventus nella propria metà campo ribaltando rapidamente il campo con continui cambi di gioco. I rossoblù collezionano corner, ma a passare in vantaggio sono i bianconeri: al 9' Thuram riceve al limite dell'area e calcia in diagonale, Skorupski buca l'intervento, con il pallone che gli passa goffamente sotto le braccia, e la squadra di Tudor trova così l'1-0. Il Bologna subisce il colpo, la Juve prende fiducia. Cambiaso sgasa sulla sinistra e vede l'inserimento di Nico Gonzalez, che sorprende la difesa emiliana ma per un soffio non riesce ad arrivare sul pallone. La reazione dei padroni di casa è affidata a Orsolini, che rientra sul suo sinistro e calcia a giro, trovando la bella parata di Di Gregorio. Al 30' proteste rossoblù per un intervento in area di McKennie, che entra scomposto su Freuler, ma l'arbitro Doveri non assegna calcio di rigore e il Var non interviene. Aumenta l'intensità e sale il nervosismo, con la squadra d'Italiano che continua ad attaccare a testa bassa, spinta da un Dall'Ara infuocato. Nel finale di tempo Kolo Muani cicca l'occasione per il raddoppio bianconero e la prima frazione si chiude 1-0 per la Juve. Nella ripresa il Bologna prova subito a spingere e sfiora il gol con Cambiaghi, che dopo una respinta corta di Di Gregorio su tentativo di Orsolini calcia alto. Al 54' però arriva il pareggio rossoblù: Dallinga serve Freuler in area, che in girata batte il portiere bianconero e fa 1-1. La reazione della Juve è immediata: Nico Gonzalez ha una grande occasione, ma Skorupski salva i suoi sul tentativo in diagonale dell'argentino. I bianconeri continuano a spingere e si divorano una grande chance: al 76' Alberto Costa si trova solo davanti al portiere polacco, che cade a terra lasciando la porta sguarnita. Il terzino portoghese incrocia il destro a botta sicura ma trova il provvidenziale intervento di un difensore del Bologna. In pieno recupero Cambiaghi sfiora il gol in mischia, ma il suo destro viene ribattuto da un compagno. Termina quindi 1-1 al Dall'Ara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2025