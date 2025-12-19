Attualità

Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Seconda semifinale in Supercoppa italiana 2025. Oggi, venerdì 19 dicembre, l'Inter sfida il Bologna – in diretta tv e streaming – all'Al-Awwal Park Stadium di Riad. I nerazzurri, che lo scorso anno sono stati battuti in rimonta dal Milan nella finale delle Final Four di Supercoppa, sono reduci dalla vittoria esterna contro il Genoa, battuto 2-1 nell'ultima giornata di campionato.  Successo che è valso alla squadra di Chivu la vetta della classifica di Serie A con 33 punti, a +1 sul Milan secondo. I rossoblù invece, nell'ultimo turno, hanno perso in casa con la Juventus, che si è imposta 1-0 al Dall'Ara, scivolando così al sesto posto a quota 25.  La sfida tra Bologna e Inter è in programma oggi, venerdì 19 dicembre, alle 20 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu  Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Mediaset, in particolare su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

The Voice Senior, stasera 19 dicembre: le anticipazioni della finale

12 minuti fa

Pellegrino: “Milano Cortina 2026 da portabandiera per chiudere in bellezza, poi voglio la laurea”

13 minuti fa

Ucraina, l’analisi: articolo 5 senza Nato? Non proteggerebbe Kiev

14 minuti fa

Manovra e pensioni, emendamento verrà stralciato: ci sarà decreto

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio