Bologna, il percorso in Europa League: Italiano contro Aston Villa e Salisburgo

Il Bologna scende in campo in Europa League. Il club rossoblù ha scoperto oggi, venerdì 29 agosto, le otto avversarie della fase campionato della seconda competizione continentale, a cui si è qualificata vincendo la scorsa Coppa Italia, riuscendo a battere il Milan in finale. All'esordio in campionato la squadra di Italiano è stata battuta all'Olimpico dalla Roma di Gasperini, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Wesley. Le avversarie del Bologna in Europa League saranno: Aston Villa, Salisburgo, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, FCSB, Brann e Celta Vigo. Ecco tutte le sfide dei rossoblù, che ne giocheranno quattro in casa e quattro in trasferta. Aston Villa-Bologna Bologna-Salisburgo Bologna-Celtic Maccabi Tel Aviv-Bologna Bologna-Friburgo FCSB-Bologna Bologna-Brann Celta Vigo-Bologna —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Agosto 2025