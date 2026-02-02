Attualità

Bologna, è morta in ospedale la 12enne caduta venerdì scorso dal quarto piano

(Adnkronos) – E' morta la ragazzina di 12 anni che venerdì scorso era precipitata dal quarto piano di un palazzo a Bologna. Al momento della tragedia la 12enne si trovava in casa con i genitori. Scattato l'allarme, la giovane è stata trasportata in condizione critiche in ospedale.  Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia di Bologna. In base alle prime verifiche si tratterebbe di un tragico incidente.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Febbraio 2026

