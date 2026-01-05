Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione

(Adnkronos) – Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto oggi 5 gennaio nell’area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria di Bologna: secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato accoltellato all'addome. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia che, sul posto insieme alla polfer, sono alla ricerca dell'aggressore in fuga.

