Bologna, allerta maltempo e allarme per torrente Savena

(Adnkronos) – Allarme maltempo a Bologna, il torrente Savena sale di livello per la pioggia e scatta l'evacuazione di alcune abitazioni. Il Comune, dopo la chiusura di scuole medie e superiori, ordina la chiusura anche di altri istituti. La situazione viene monitorata in ampie zone della regione, dove scalla l'allerta meteo rossa. Il quadro è preoccupante anche in Romagna. "La situazione è in peggioramento e peggiora rapidamente. Il livello del fiume è in costante monitoraggio e ha raggiunto i 6,19 metri a Tebano. È stata mobilitata l'UCL dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale sarà in giro con il megafono per allertare la cittadinanza sulla grave situazione che stiamo vivendo", spiega Luca della Godenza, sindaco di Castel Bolognese, nel Ravennate, su Facebook. "La situazione è molto più grave rispetto allo scorso anno – aggiunge poi a Rainews – stiamo con il fiato sospeso, il rischio è che ci saranno molti più danni dello scorso anno. Noi con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione cerchiamo di fare del nostro meglio, di mettercela tutta, di salvare persone, ma la vedo più brutta dello scorso anno". "Dopo l'alluvione dello scorso anno abbiamo riparato e ripristinato parte del territorio, ma c'è bisogno di tempo – afferma ancora il primo cittadino – Credo che comunque vada ripensato tutto il sistema a partire dalle colline che sono state abbandonate e le forti piogge portano via terra e alberi, fino in città". Sul suo profilo Facebook il sindaco lancia l'appello ai cittadini di rimanere in casa, non uscire per nessun motivo, di salire ai piani alti delle abitazioni e di tenere le batterie dei cellulari sempre cariche. "Stiamo affrontando una situazione di emergenza estrema. Vi chiediamo la massima collaborazione: seguite scrupolosamente le indicazioni per la vostra sicurezza e quella di tutti", chiosa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Settembre 2024