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Bologna, 43enne ammanettato muore durante intervento polizia

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(Adnkronos) – Un 43enne di origine marocchina è morto oggi al Pilastro a Bologna durante un controllo di polizia. L’uomo, come riferito da alcune persone che hanno chiamato il numero di emergenza, stava dando in escandescenze. Sul posto sono arrivati la polizia e il 118 e il 43enne avrebbe iniziato a colpire la volante intervenuta. Gli agenti avrebbero quindi spruzzato spray urticante e messo in sicurezza l'uomo con le fascette ai polsi, il 43enne però poco dopo ha accusato un malore ed è morto. Presenti sul posto il pm, la Squadra mobile e il medico legale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

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