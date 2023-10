Boloca risponde a Zirkzee, 1-1 tra Sassuolo e Bologna

(Adnkronos) – Sassuolo e Bologna pareggiano 1-1 il derby emiliano che apre il sabato della decima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia aprono le danze i felsinei dopo soli 3' con il gol di Zirkzee, al cui gol replica Boloca al 44'. Un pareggio che porta a nove la striscia di risultati utili consecutivi della squadra di Motta, settima in classifica a quota 15. Sono invece 11 i punti dei neroverdi, tredicesimi insieme al Genoa, che non vincono dal match di San Siro dello scorso 27 settembre contro l’Inter. In avvio dopo due soli minuti il Sassuolo va vicino al gol con Bajrami. L'albanese riceve palla da Berardi e calcia di sinistro da fuori area: palla a lato di un soffio. Un minuto dopo il Bologna trova il gol con una nagia di Zirkzee che aggancia con il tacco e si porta la palla avanti, a tu per tu con Consigli salta anche lui e deposita in rete a porta vuota. I padroni di casa prova a rispondere al 13' con un tiro di Viña da fuori area: il mancino dell'uruguagio è ben parato da Skorupski. Poco dopo squillo di Laurienté che calcia al volo da fuori area con la palla che termina di poco a lato. Al 20' occasionissima per Pinamonti che tenta un tiro a giro che si spegne a lato di pochi centimetri, con Skorupski fuori causa. Al 36' ottimo schema da calcio d'angolo del Bologna con Saelemaekers che serve fuori area Lykogiannis: il sinistro al volo del greco è parato da Consigli. Dopo qualche minuto ci prova Orsolini ma ancora il portiere di casa respinge il tiro. Al 44' arriva il pareggio di Boloca con un tiro da fuori area che trova l'angolino lontano. Skorupski non vede partire la palla e non può fare nulla. Al 9' della ripresa chance per il Sassuolo con Pinamonti che ruba palla ad Aebischer ma poi si fa ribattere il tiro da Bonifazi. Al 18' gran sinistro di Ferguson e palla fuori di un soffio. Al 21' gran giocata di Berardi e solito tiro a giro di sinistro sul secondo palo ma Skorupski si supera e dice di no all'attaccante neroverde. Alla mezz'ora Orsolini vicinissimo al raddoppio. L'esterno rossoblù si presenta davani a Consigli e prova a superarlo con un tocco sotto, ma arriva in tempo Toljan prima che la palla varchi la linea di porta. Al 35' annullato un gol a Zirkzee: l'olandese va a segno approfittando di una respinta non perfetta di Consigli sul sinistro di Orsolini. Azione però viziata da un fuorigioco. Due minuti più tardi tiro di Volpato e splendida risposta di Skorupski che respinge con il piede. L'ultima emozione del match è una punizione di Zirkzee al primo minuto di recupero che supera la barriera ma viene neutralizzata da Consigli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2023