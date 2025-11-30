Bollo auto a Roma e nel Lazio, arriva lo sconto del 10%

(Adnkronos) – Arriva lo sconto sul bollo auto a Roma e nel Lazio. Da oggi, lunedì 1 dicembre, parte il servizio online per la domiciliazione bancaria del bollo auto: la Regione Lazio annuncia che in questo modo sarà possibile usufruire della riduzione del dieci per cento sull'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta. Aderire alla domiciliazione bancaria è semplice: basta accedere con Spid, Cie, Cns nella compilazione online della piattaforma dedicata. La domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente a quello di pagamento. Per promuovere l’iniziativa, la Regione Lazio ha lanciato la campagna 'Dal 2026 il bollo auto pesa meno, scegli il pagamento automatico e risparmia il 10%. Tutte le informazioni su regione.lazio.it/bolloauto. "Con questa misura perseguiamo un duplice obiettivo: da un lato rendiamo più semplice la vita ai contribuenti, evitando disguidi, dimenticanze e ritardi nei versamenti; dall’altro favoriamo un rapporto più moderno, trasparente ed efficiente tra cittadini e Amministrazione regionale, incoraggiando l’uso di strumenti di pagamento automatici e tracciabili", dice l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. "La domiciliazione rappresenta un’opportunità concreta di risparmio per famiglie e imprese del Lazio, in un momento economico ancora delicato, in cui ogni intervento capace di alleggerire il carico fiscale assume un valore significativo. Il beneficio del 10% è un riconoscimento a quei contribuenti che scelgono di adempiere in modo puntuale e costante ai propri obblighi tributari, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi amministrativi e a contrastare l’evasione", aggiunge. "Come Assessorato al Bilancio riteniamo fondamentale coniugare il rigore nella gestione dei conti pubblici con un’attenzione concreta alle esigenze dei cittadini. Questa iniziativa va esattamente in questa direzione e segna un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione del sistema tributario regionale che stiamo portando avanti", conclude.

Pubblicato il 1 Dicembre 2025